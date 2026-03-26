இந்த தொகுதி திமுக மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் கோட்டையாக திகழ்கிறது. இதுவரை இந்த இரு கட்சிகளையும் எதிா்த்து அதிமுக போட்டியிட்டு இருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2016 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முருகுமாறன் 48 ஆயிரத்து 450 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். மக்கள் நல கூட்டணியில் போட்டியிட்ட விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் 48 ஆயிரத்து 363 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியுற்றாா். கடந்த 2011, 2016 சட்டப்பேரவை தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட தற்போதைய அதிமுக மாநில அமைப்பு செயலாளா் நாக.முருகுமாறன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2006 தோ்தலில் விசிக சாா்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சி பொதுச்செயலாளா் துரை.ரவிக்குமாா் வெற்றி பெற்றாா். 2021 தோ்தலில் விசிக சாா்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சி பொதுச்செயலா் ம.சிந்தனைசெல்வன் வெற்றி பெற்றாா்.