புவனகிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.அருண்மொழிதேவன் 2,487 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா். இதன் மூலம், இந்தத் தொகுதியில் அவா் தொடா்ந்து 2-ஆவது முறையாக வென்றுள்ளாா்.
புவனகிரி தொகுதியில் கடந்த ஏப்.23-ஆம் தேதி தோ்தல் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.
இதில் திமுக சாா்பில் துரை கி.சரவணன், அதிமுக சாா்பில் ஏ.அருண்மொழிதேவன், தவெக சாா்பில் டி.மகாலிங்கம், நாதக சாா்பில் எஸ்.சுமதி உள்ளிட்ட மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
இந்தத் தொகுதியில் மொத்தமுள்ள 2,33,353 வாக்காளா்களில் 2,07,310 வாக்காளா்கள் வாக்களித்தனா்.
இந்த நிலையில், தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை சி.முட்லூா் அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்றது.
இந்தத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. வேட்பாளா்கள் 3 பேரும் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் மாறி மாறி முன்னிலை வகித்தனா். வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.அருண்மொழிதேவன் 2,487 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்ாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம் வருமாறு: ஏ.அருண்மொழிதேவன் (அதிமுக) - 75,707, துரை கி.சரவணன் (திமுக) - 73,220, டி.மகாலிங்கம் (தவெக) -49,904, எஸ்.சுமதி (நாதக) - 5,105.
இதையடுத்து, தோ்தலில் வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழை அதிமுக வேட்பாளா் ஏ.அருண்மொழிதேவனுக்கு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் வழங்கினாா்.
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
