சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடிகாரக் கடையில் திருடியதாக இளைஞரை நகர போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிதம்பரம் மீதிகுடி பகுதியைச் சோ்ந்த ராமன் மனைவி திலகவதி (37). இவா், சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் கடிகாரக் கடை வைத்துள்ளா்.
திலகவதி கடந்த 2-ஆம் தேதி இரவு கடையை மூடிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்று, மறுநாள் காலை கடையை திறக்க வந்தாா். அப்போது, கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது. உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, கடையில் வைத்திருந்த ரூ.5 ஆயிரம் ரொக்கம், ரூ.1,500 மதிப்புள்ள 3 கைக் கடிகாரங்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து திலகவதி அளித்த புகாரின்பேரில், சிதம்பரம் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். தொடா்ந்து, இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மீதிகுடி கதிா்வேல்நகரைச் சோ்ந்த பாலமுருகனை (19) கைது செய்தனா்.
