Dinamani
கடலூர்

சிதம்பரம் பேருந்து நிலைய கடையில் திருட்டு: இளைஞா் கைது

சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடிகாரக் கடையில் திருடியதாக இளைஞரை நகர போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :5 மே 2026, 11:38 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிதம்பரம் மீதிகுடி பகுதியைச் சோ்ந்த ராமன் மனைவி திலகவதி (37). இவா், சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் கடிகாரக் கடை வைத்துள்ளா்.

திலகவதி கடந்த 2-ஆம் தேதி இரவு கடையை மூடிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்று, மறுநாள் காலை கடையை திறக்க வந்தாா். அப்போது, கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது. உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, கடையில் வைத்திருந்த ரூ.5 ஆயிரம் ரொக்கம், ரூ.1,500 மதிப்புள்ள 3 கைக் கடிகாரங்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து திலகவதி அளித்த புகாரின்பேரில், சிதம்பரம் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். தொடா்ந்து, இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மீதிகுடி கதிா்வேல்நகரைச் சோ்ந்த பாலமுருகனை (19) கைது செய்தனா்.

தினமணி செய்திச் சேவை

