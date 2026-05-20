Dinamani
ஆபத்தான தெரு நாய்கள் கருணைக் கொலை: உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு நியூஸிலாந்து- 14% அரசுப் பணியிடங்கள் குறைப்பு: செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டு: இந்தியா திட்டவட்ட நிராகரிப்பு தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
கடலூர்

தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதல்: 2 இளைஞா்கள் காயம்

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அருகே தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதிய விபத்தில் 2 இளைஞா்கள் காயமடைந்தனா்.

News image

விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :20 மே 2026, 3:06 am IST

Syndication

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அருகே தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதிய விபத்தில் 2 இளைஞா்கள் காயமடைந்தனா்.

குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், பாச்சாரபாளையம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரவிக்குமாா் (28). இவரும், ராசாக்குப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி (எ) தட்சணாமூா்த்தியும் (22) நண்பா்கள்.

இருவரும் குறிஞ்சிப்பாடியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கலந்துகொள்ள காரில் சென்றனா். இந்தக் காா், விருத்தாசலம் - கடலூா் பிரதான சாலையில் விழப்பள்ளம் அருகே சென்றபோது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை நடுவில் இருந்த தடுப்புக் கட்டையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், ரவிக்குமாா், கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோா் காயமடைந்தனா். அங்கிருந்தவா்கள் இருவரையும் மீட்டு, குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இந்த விபத்து குறித்த புகாரின்பேரில், குறிஞ்சிப்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மாா்த்தாண்டம் அருகே பைக் விபத்தில் இருவா் காயம்

மாா்த்தாண்டம் அருகே பைக் விபத்தில் இருவா் காயம்

பைக், காா் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்: 3 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு, 5 போ் காயம்

பைக், காா் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்: 3 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு, 5 போ் காயம்

அரசுப் பேருந்து- மினி லாரி மோதல்: இருவா் காயம்

அரசுப் பேருந்து- மினி லாரி மோதல்: இருவா் காயம்

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே காா்-பைக் மோதல்: 6 போ் காயம்

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே காா்-பைக் மோதல்: 6 போ் காயம்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்