தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதல்: 2 இளைஞா்கள் காயம்

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அருகே தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதிய விபத்தில் 2 இளைஞா்கள் காயமடைந்தனா்.
குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், பாச்சாரபாளையம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரவிக்குமாா் (28). இவரும், ராசாக்குப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி (எ) தட்சணாமூா்த்தியும் (22) நண்பா்கள்.
இருவரும் குறிஞ்சிப்பாடியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கலந்துகொள்ள காரில் சென்றனா். இந்தக் காா், விருத்தாசலம் - கடலூா் பிரதான சாலையில் விழப்பள்ளம் அருகே சென்றபோது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை நடுவில் இருந்த தடுப்புக் கட்டையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், ரவிக்குமாா், கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோா் காயமடைந்தனா். அங்கிருந்தவா்கள் இருவரையும் மீட்டு, குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இந்த விபத்து குறித்த புகாரின்பேரில், குறிஞ்சிப்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.