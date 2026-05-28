Dinamani
‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
கடலூர்

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இருவா் கைது

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலி பகுதியைச் சோ்ந்த இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

News image

~

Updated On :29 மே 2026, 2:55 am IST

Syndication

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலி பகுதியைச் சோ்ந்த இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

நெய்வேலி சி.ஆா் காலனியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் முத்து மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா சுவாமி ஊா்வலத்தின் போது, மேளம் அடிப்பவா்களிடம் சிலா் தகராறு செய்தனா். அதை சி.ஆா் காலனியைச் சோ்ந்த தியாகராஜன் (31) கண்டித்து அனுப்பி வைத்தாா்.

இந்நிலையில், கடந்த 4-ஆம் தேதி அந்தப் பகுதியில் உள்ள பேட்டரி கடையில் தியாகராஜன் இருந்தபோது, அங்கு வந்த 3 போ் கொண்ட கும்பல் கடைக்குள் புகுந்து தியாகராஜனை கத்தியால் வெட்டினா். இந் த சம்பவம் தொடா்பாக நெய்வேலி நகரிய போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு , செடுத்தான்குப்பம்

கிராமத்தைச்சோ்ந்த முத்துக்குமாா்(33), சி.ஆா் காலனி யைச் சோ்ந்த கட்டையன் (எ) தா்மசீலன், காா்த்திக் (எ) குமரவேல்(27) ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இதில், கட்டணையன் (எ) தா்மசீலன் மீது நெய்வேலி நகரிய காவல் நிலையத்தில் ரௌடி பட்டியல் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இவா் மீது கொலை முயற்சி, திருட்டு என 15 வழக்குகள் உள்ளன. முத்துக்குமாா் மீது கொலை முயற்சி, அடிதடி என 5 வழக்குகள் உள்ளன. இவா்களின் குற்றச் செயலை கட்டுப்படுத்த கடலூா் எஸ்பி., எஸ்.ஜெயக்குமாா் பரிந்துரை செய்ததின் பேரில், கடலூா் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் ஓராண்டு காலம் குண்டா் தடுப்புக் காவலில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டாா்.

Story image

தொடர்புடையது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் 4 போ் கைது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் 4 போ் கைது

பாப்பாக்குடி அருகே குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் ஒருவா் கைது

பாப்பாக்குடி அருகே குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் ஒருவா் கைது

சாராயம் விற்பனை செய்த இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது

சாராயம் விற்பனை செய்த இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது

குண்டா் சட்டத்தில் இருவா் கைது

குண்டா் சட்டத்தில் இருவா் கைது

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK