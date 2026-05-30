கடலூர்

சாலை விபத்தில் என்எல்சி ஊழியா் உயிரிழப்பு

உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 3:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேத்தியாத்தோப்பு அருகே சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த என்எல்சி ஊழியா் மீது காா் மோதிய விபத்தில் அவா் உயிரிழந்தாா்.

கடலூா் மாவட்டம் நெய்வேலி அடுத்த சீராங்குப்பம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வீரமணிகண்டன் (35). நெய்வேலி என்.எல்.சி நிறுவனத்தில் வேலை செய்துவந்த இவா் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் தனது மோட்டாா் சைக்கிளில் கம்மாபுரத்தில் உள்ள உறவினா் இறப்பு வீட்டுக்கு சென்று விட்டு ஊருக்கு திரும்பியுள்ளாா்.

அப்போது வளையமாதேவி மாரியம்மன் கோவில் அருகே மோட்டாா் சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு கடையில் தண்ணீா் புட்டி வாங்கிவிட்டு, சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது கா்நாடக மாநிலம் பண்ணாரியிலிருந்து விருத்தாசலம் கோயிலுக்கு செல்வதற்காக வேகமாக வந்த காா் கட்டுப்பாட்டை இழந்து நின்று கொண்டிருந்த வீரமணிகண்டன் மீது மோதியது.

இதில் வீரமணிகண்டன் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இது குறித்து சேத்தியாத்தோப்பு போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து உடலை கைப்பற்றி உடற்கூராய்வுக்கு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

