பண்ருட்டி அருகே பட்டாசுக் கடையில் தீ விபத்து; 7 போ் காயம்: அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் நேரில் ஆறுதல்
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே பட்டாசு தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்த கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு பெண்கள் உள்பட 7 போ் பலத்த காயமடைந்தனா்.
கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துமனையில் தீ விபத்தில் காயமடைந்தவா்களை நேரில் சந்தித்து, ஆறுதல் கூறிய அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமாா்.
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே பட்டாசு தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்த கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு பெண்கள் உள்பட 7 போ் பலத்த காயமடைந்தனா். இதையடுத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா்கள் வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா், ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் ஆகியோா் நேரில் சந்தித்து, ஆறுதல் கூறினா்.
பண்ருட்டியை அடுத்த முத்தாண்டிக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரவீன் (25). இவா், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பட்டாசு தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறாா். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இவரது கடையில் பட்டாசு விற்பனை மும்முரமாக நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை மாலை அந்தக் கடையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் அடுத்தடுத்து பயங்கர சப்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறின. தகவலறிந்த பண்ருட்டி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று, நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த கடை உரிமையாளா் பிரவீனின் குடும்பத்தைச் சோ்ந்த பிரியதா்ஷினி (20), கருணாமூா்த்தி (50), சுகந்தி (40), பிரியதா்ஷன் (22) மற்றும் பட்டாசு வாங்க வந்த அதியமான்குப்பத்தைச் சோ்ந்த சக்கரவா்த்தி (60), சுப்பிரமணியன் (55) ஆகிய 7 பேரையும் அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, அனைவரும் தீவிர சிகிச்சைக்காக கடலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனா்.
இதற்கிடையே, கடலூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் காயமடைந்தவா்களை வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் ஆகியோா் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினா். மேலும், அவா்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தனா். காயமடைந்தவா்களுக்கு உரிய மருத்துவக் கண்காணிப்புடன் தரமான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவா்களுக்கு அறிவுறுத்தினா்.
இதுகுறித்து முத்தாண்டிக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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