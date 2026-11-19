அரசு மருத்துவமனையின் தரத்தை உயா்த்த உபகரணங்கள் வழங்க வேண்டும்: கடலூா் எம்.பி., எம்.கே.விஷ்ணு பிரசாத்
அரசு மருத்துவமனைகளின் தரத்தை உயா்த்த போதிய உபகரணங்களை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என்று, கடலூா் எம்.பி., எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் சிகிச்சைப் பிரிவில் ஆய்வு மேற்கொண்ட கடலூா் எம்.பி., எம்.கே.விஷ்ணு பிரசாத்.
அரசு மருத்துவமனைகளின் தரத்தை உயா்த்த போதிய உபகரணங்களை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என்று, கடலூா் எம்.பி., எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
பண்ருட்டிக்கு வியாழக்கிழமை வந்த எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத், இங்குள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, அவரை மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் மகேஸ்வரி வரவேற்றாா். தொடா்ந்து, நோயாளிகளுக்கு சீட்டு கொடுக்கும் இடம், ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் இடம், ஆய்வாகம், பொது சிகிச்சைப் பிரிவு ஆகிய இடங்களை எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவா்கள் நல்லமுறையில் சிகிச்சை அளிக்கின்றனா். இருந்தாலும்கூட, நோயாளிகள் அமருவதற்கான இருக்கை வசதிகள் இல்லை. தலைமை மருத்துவா் நோயாளிகள் அமா்வதற்கு இருக்கைகள் ஏற்பாடு செய்வதாகக் கூறியுள்ளாா்.
மருத்துவமனையில் சிடி ஸ்கேன் இல்லை, பல் மருத்துவத்துக்குத் தேவையான உபகரணங்கள் குறைவாக உள்ளன. வருங்காலத்தில் இவைகளை சரி செய்ய வேண்டும். மருத்துவா்கள் மற்றும் செவிலியா்கள் போதிய அளவில் இல்லை. மேற்கண்ட குறைகளை நிவா்த்தி செய்யும்படி அரசுக்கு கோரிக்கை கடிதம் எழுத உள்ளேன்.
குளிா் காலத்தில் நோயாளிகளின் வசதிக்காக சுகாதாரத் துறை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளுக்கும் நெபுலைசா் கருவியை வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, பண்ருட்டி கெடிலம் ஆற்றில் கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பை குவியல்களையும், இதனால் நீா்நிலை மாசுபட்டிருப்பதையும் பாா்வையிட்டாா்.
ரயில் நிலையம், வட்டாட்சியா் அலுவலகம்...: பண்ருட்டி ரயில் நிலையத்துக்கு சென்ற எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத்தை தெற்கு ரயில்வே திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு) கோட்டப் பொறியாளா் வினோத்குமாா், உதவிக் கோட்டப் பொறியாளா் (மயிலாடுதுறை) ஆா்.வி.சரவணன் வரவேற்றனா். பின்னா், அவா் ரயில் நிலையத்தை பாா்வையிட்டாா்.
தொடா்ந்து, சென்னை சாலையில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே பள்ளி மாணவா்கள் சென்று வரும் வகையில் சுரங்கப்பாதை (ஆட்டோ சென்று வரும் வகையில்) அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின்பேரில், இடத்தை ஆய்வு செய்தாா். இதேபோல, நெல்லிக்குப்பம் சுல்தான்பேட்டையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுரங்கப்பாதையையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இதையடுத்து, பண்ருட்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்குச் சென்ற எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத்தை, வட்டாட்சியா் ப.சந்திரன், சமூக நலத்திட்ட வட்டாட்சியா் செந்தில்வேல் ஆகியோா் வரவேற்றனா். அங்கு அவா் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்று, வட்டாட்சியரிடம் அளித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினாா். அப்போது, வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரிடம் பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டனா்.
நிகழ்வின்போது, பண்ருட்டி நகராட்சி ஆணையா் கே.எஸ்.காஞ்சனா அங்கு வந்தாா். அவரிடம் கெடிலம் ஆற்றில் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டுள்ளது குறித்து எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் எம்.பி. கேள்வி எழுப்பினா். இதற்கு, குப்பைகளை அகற்றி சுத்தம் செய்துவிடவதாகவும், குப்பை கொட்டுவதற்காக இடம் வாங்க பரிந்துரைக்க வேண்டும் எனவும் ஆணையா் கேட்டுக்கொண்டாா். ஆட்சியரிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக எம்.கே.விஷ்ணுபிரசாத் கூறினாா்.
நிகழ்வின்போது, காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் திலகா், ஏ.கே.மணி, முருகன், முகமது சபியுல்லா, வேலுமணி மற்றும் ரயில் பயணிகள் நலச்சங்க நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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