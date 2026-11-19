கடலூா் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீா் முகாம்: மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க எஸ்.பி. உத்தரவு
கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைதீா் முகாமில், பொதுமக்களிடமிருந்து 52 மனுக்களைப் பெற்ற மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா, அவற்றின் மீது விரைந்து விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
கடலூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை பொதுமக்களிடம் இருந்து நேரடியாக புகாா் மனுக்களைப் பெற்று குறைகளைக் கேட்டறிந்த காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா.
கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைதீா் முகாமில், பொதுமக்களிடமிருந்து 52 மனுக்களைப் பெற்ற மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா, அவற்றின் மீது விரைந்து விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
கடலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் வாரந்தோறும் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் பொதுமக்களிடம் குறைதீா் மனுக்கள் பெறப்பட்டு, அவற்றின் மீது விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, புதன்கிழமை நடைபெற்ற முகாமில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்த சுக்லா, பொதுமக்களிடமிருந்து நேரடியாக 52 மனுக்களைப் பெற்று, அவா்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, மனுக்களின் தன்மைக்கேற்ப சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்தி, காலதாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், காவல் துறையின் விசாரணைக்கு உள்பட்ட புகாா்களில் சட்டப்படி வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நிலை இருந்தால், உரிய சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், சிவில் பிரச்னைகள் தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்டவா்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகி சட்டப்படி தீா்வு பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்த முகாமில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் கோடீஸ்வரன் மற்றும் காவல் ஆய்வாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
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