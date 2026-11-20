பெண் கணினி உதவியாளருக்கு கொலை மிரட்டல்: ஊராட்சி எழுத்தா் கைது
பண்ருட்டி வட்டம், அண்ணாகிராமம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக பெண் கணினி உதவியாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக ஊராட்சி எழுத்தரை பண்ருட்டி மகளிா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோப்புப் படம்
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், அண்ணாகிராமம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக பெண் கணினி உதவியாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக ஊராட்சி எழுத்தரை பண்ருட்டி மகளிா் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பண்ருட்டி வட்டம், கீழ்கவரப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த மேகலா (34), அண்ணா கிராமம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் கணினி உதவியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாராம். இவருக்கும், விருத்தாசலத்தைச் சோ்ந்த வீரமணிக்கும் திருமணமாகி 8 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. இதனிடையே, கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, கணவரைப் பிரிந்து கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தாய் வீட்டில் வசித்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், பணி செய்யும் இடத்தில் மேகலாவும், பண்ருட்டி வட்டம், அழகுபெருமாள்குப்பம் ஊராட்சி எழுத்தா் பாலாஜிக்கும் (30) இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டு நெருங்கிப் பழகி வந்தனா். இதனிடையே, மேகலா தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளும்படி கூறியதற்கு, பாலாஜி மறுப்புத் தெரிவித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பண்ருட்டி மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பாலாஜியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
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