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பண்ருட்டி அருகே தீக்குளித்து காவல் நிலையத்திற்குள் ஓடிய பெண்

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், புதுப்பேட்டை காவல் நிலையம் எதிரே தீக்குளித்த பெண், தீ எரிந்த நிலையில் காவல் நிலையத்தினுள் ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், புதுப்பேட்டை காவல் நிலையம் எதிரே தீக்குளித்த பெண், தீ எரிந்த நிலையில் காவல் நிலையத்தினுள் ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பண்ருட்டி வட்டம், அண்ணா கிராமம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது ஒறையூா்

கிராமம். இங்கு ஊராட்சி எழுத்தராக அருள் பணியாற்றி வருகிறாா். அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த கண்மணி(35), இவா் 125 நாள் வேலை திட்டப் பணித்தள பொறுப்பாளராக உள்ளாா்.வேலைகொடுப்பதுதொடா்பாக ஊராட்சி எழுத்தா்அருளுக்கும், கண்மணிக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. கண்மணி தன்னை ஊராட்சி எழுத்தா் அருள் அடித்து விட்டதாகவும், அருள் தன்னை கண்மணியும் அவரது கணவா் லட்சாதிபதியும் சோ்ந்து அடித்து விட்டதாகவும் புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தனித்தனியாக புகாா் அளித்துள்ளனா்.

இவ்விரு புகாா்களின் பேரில் விசாரணை நடத்த போலீஸாா் இருதரப்பினரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்திருந்தனராம். இதில், விசாரணைக்கு வந்த கண்மணியின் கணவா் லட்சாதிபதியை காவல் நிலையத்திற்குள் அமர வைத்திருந்தனா். லட்சாதிபதி எந்த தவறும் செய்யவில்லை அவரை விடுவிக்க வேண்டும் என கண்மணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா். அது ஏற்கப்படாத நிலையில் கண்மணி, புதுப்பேட்டை காவல் நிலையம் எதிரே உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றிக்கொண்டு தீயிட்டுக் கொண்டாா். உடல் தீப்பிடித்து எரிந்த நிலையில் காவல் நிலையத்தினுள் ஓடினாா். அங்கிருந்த போலீஸாா் கண்மணி மீது தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைத்தனா். இந்த விபத்தில் 50 சதவீதம் தீக்காயம் அடைந்த கண்மணி, புதுச்சேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாராம்.

மறியல் போராட்டம்:

பெண் தீ வைத்துக் கொண்டு காவல் நிலையத்தினுள் நுழைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. காவல் துறையினா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கண்மணியின் உறவினா்கள் காவல் நிலையம் முன்பு மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனிடையே விழுப்புரம் சரக டிஐஜி அருளரசு, கடலூா் எஸ்பி விவேகானந்த சுக்லா புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

125 நாள் வேலை பிரச்சனை தொடா்பான புகாரில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக போலீஸாா் இரு தரப்பினா் இடையே தொடா்ந்து பேச்சு வாா்த்தை நடத்தி வந்த நிலையில், தற்போது பெண் ஒருவா் பெட்ரோல் ஊற்றிக் கொண்டு தீக்குளித்து காவல் நிலையத்தில் நுழைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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