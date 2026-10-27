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பண்ருட்டியில் 1.3 டன் புகையிலைப் பொருள்கள் அழிப்பு

பண்ருட்டி மற்றும் புதுப்பேட்டை போலீஸாரால் கைப்பற்றப்பட்ட சுமாா் 1.3 டன் புகையிலைப் பொருள்கள் தீயிட்டு அழிக்கப்பட்டன.

பண்ருட்டியில் தீயிட்டு அழிக்கப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள்.

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கடலூா்மாவட்டம், பண்ருட்டி மற்றும் புதுப்பேட்டை போலீஸாரால் கைப்பற்றப்பட்ட சுமாா் 1.3 டன் புகையிலைப் பொருள்கள் தீயிட்டு அழிக்கப்பட்டன.

கடலூா் மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையைத் தடுக்க காவல் துறை தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, பண்ருட்டி மற்றும் புதுப்பேட்டை காவல் சரகப் பகுதிகளில் கடந்த ஓராண்டில் பதியப்பட்ட வழக்குகளில் சுமாா் 1,328 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

பண்ருட்டி குற்றவியல் நடுவா் எண் 1 மற்றும் 2 நீதிபதிகளின் உத்தரவின்பேரில், பண்ருட்டி மற்றும் புதுப்பேட்டை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்த 1,328 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை கெடிலம் ஆற்றில் பள்ளம் தோண்டி கொட்டி தீவைத்து அழித்தனா். நிகழ்வின்போது, ஆய்வாளா்கள் பண்ருட்டி பாஸ்கரன், புதுப்பேட்டை உதயகுமாா் மற்றும் போலீஸாா் உடனிருந்தனா்.

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