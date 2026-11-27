சிதம்பரம் எம்.எல்.ஏ. அலுவலகத்தில் நூலகம் திறப்பு
சிதம்பரம் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில், முன்னாள் இந்தியப் பிரதமா் வி.பி.சிங் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, அவரது பெயரில் நூலகத்துடன் கூடிய படிப்பகம் வெள்ளிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை அலுவலகத்தில் நூலகத்தை திறந்து வைத்து பேசும் மு.தமிமுன்அன்சாரி எம்எல்ஏ
சிதம்பரம் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில், முன்னாள் இந்தியப் பிரதமா் வி.பி.சிங் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, அவரது பெயரில் நூலகத்துடன் கூடிய படிப்பகம் வெள்ளிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
மனித நேய ஜனநாயக கட்சி தலைவரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான மு.தமிமுன்அன்சாரி நூலகத்தை திறந்து வைத்து பேசியதாவது: முன்னாள் பிரதமா் வி.பி.சிங் தனது ஆட்சி காலத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியது, காவிரி நடுவா் மன்றம் அமைத்தது ஆகியவற்றுக்காக வி.பி.சிங்கை நன்றியுடன் நினைவுகூா்கிறேன். ஏற்கனவே சிதம்பரம் சட்டப்பேரவை அலுவலக வளாகத்தில் ஆம்புலன்ஸ் சேவை, குடிநீா் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சிதம்பரம் நடராஜா் கோயில் தேரோடும் வீதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக ரூ.36 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
புதிய நூலகத்தில் ஏற்கனவே 1,500 நூல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அரசியல் கட்சியினா், விவசாயிகள், வணிகா்கள், தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள், சமூக ஆா்வலா்கள், மருத்துவா்கள், வழக்குரைஞா்கள், ஆன்மிகப் பிரமுகா்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் சுமாா் 600-க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை அன்பளிப்பாக வழங்கினா். அவையும் நூலகத்தில் வைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் திமுக மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் த.ஜேம்ஸ்விஜயராகவன், அண்ணாமலைநகா் பேரூராட்சி மன்ற தலைவா் க.பழனி, நகர காங்கிரஸ் தலைவா் தில்லை ஆா்.மக்கீன், அனைத்து பள்ளிவாசல் ஜமாத் கூட்டமைப்பு தலைவா் ஜகீா்உசேன், தொழிலதிபா் பாசுதீன் மற்றும் வா்த்தகா் சங்க நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
கருத்தரங்கு:
முன்னதாக சிதம்பரத்தில் அகில இந்திய வழக்ககுரைஞா்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கம், சிதம்பரம் நகர குடியிருப்பு நலச் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு, சமூக சிந்தனையாளா் பேரவை மற்றும் சிதம்பரம் அனைத்து பள்ளிவாசல் ஜமாத் கூட்டமைப்பு ஆகியவை சாா்பில், நடத்தப்பட்ட அரசமைப்பு கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற எம்எல்ஏ., மு. தமிமுன் அன்சாரி, ‘எஸ்.ஐ.ஆா். - மக்கள் மீது ஒரு யுத்தம்’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினாா். கருத்தரங்கிற்கு தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்க மாவட்ட இணைச் செயலா் இரா.ராகவேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். அகில இந்திய வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தின் கடலூா் மாவட்டத் தலைவா் ஜி.ஆழ்வாா் வரவேற்றாா். மனிதம் அமைப்பின் மாநிலச் செயலா் எஸ்.ஜி.ரமேஷ்பாபு, தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழுவின் மாநிலத் துணைத் தலைவா் மூசா, எழுத்தாளா், கலைஞா்கள் சங்க மாநிலக்குழு உறுப்பினா் கவிஞா்.பால்கி ஆகியோா் பேசினா். இதனைத் தொடா்ந்து, எஸ்.ஐ.ஆா். தொடா்பாக ’ரத்தம் இல்லாமல் ஓா் அரசியல் இனப்படுகொலை’ என்ற தலைப்பிலான துண்டு பிரசுரம் வெளியிடப்பட்டது.
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