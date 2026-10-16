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புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் தொடங்க விண்ணப்பிக்கலாம்

கடலூா் மாவட்டத்தில் புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை தொடங்கவும், ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழிற்பிரிவுகள் அல்லது புதிய அலகுகளை தொடங்கவும் அக்டோபா் 31-ஆம் தேதிக்குள் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

விண்ணப்பிக்க...

கோப்புப்படம்

Updated On :

கடலூா் மாவட்டத்தில் புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை தொடங்கவும், ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழிற்பிரிவுகள் அல்லது புதிய அலகுகளை தொடங்கவும் அக்டோபா் 31-ஆம் தேதிக்குள் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: மத்திய அரசின் திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோா் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பயிற்சி இயக்குநரகம் சாா்பில், புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் தொடங்குதல் மற்றும் ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழிற்பிரிவுகள் அல்லது அலகுகள் தொடங்குவதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையவழியில் பெறப்பட்டு வருகின்றன.

இதற்கான விண்ணப்பங்களை அக்டோபா் 1 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை இணையதளம் மூலம் சமா்ப்பிக்கலாம்.

கடலூா் மாவட்டத்தில் புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை தொடங்க விரும்புவோா் மற்றும் ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழிற்பிரிவுகள் அல்லது அலகுகளை தொடங்க விரும்புவோா், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

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