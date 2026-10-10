‘புதிய ஐடிஐ தொடங்க அக்.31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்’
புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் (ஐடிஐ) தொடங்குவோா் அக். 31-ஆம் தேதி வரை இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் (ஐடிஐ) தொடங்குவோா் அக். 31-ஆம் தேதி வரை இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில் புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் தொடங்கவும், ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களின் அங்கீகாரத்தைப் புதுப்பிக்கவும், புதிய தொழிற்பிரிவுகள் மற்றும் கூடுதல் அலகுகளைத் தொடங்கவும் விரும்புவோா், மத்திய அரசின் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களுக்கான இணைப்பு இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதற்கான விண்ணப்பங்கள் அக். 1 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை ட்ற்ற்ல்ள்://ஹச்ச்ண்ப்ண்ஹற்ண்ா்ய்- க்ஞ்ற்.ள்ந்ண்ப்ப்ண்ய்க்ண்ஹக்ண்ஞ்ண்ற்ஹப்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதளத்தில் பெறப்படுகின்றன.
விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள், விதிமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்த விரிவான விவரங்களை மேற்கண்ட இணையதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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