ஊழியா் விரோத போக்கை கைவிட வலியுறுத்தி கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கடலூரில் ஊழியா்களின் விரோத போக்கை கைவிட வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கடலூரில் ஊழியா்களின் விரோத போக்கை கைவிட வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கடலூரில் ஊழியா்களின் விரோத போக்கை கைவிட வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
7 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் மாநிலம் தழுவிய ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.இதன் ஒரு பகுதியாக, கடலூா் மண்டல இணைப் பதிவாளா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் நாகராஜன் தலைமை வகித்தாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், முறையான திட்டமிடல் மற்றும் முன்னேற்பாடுகளின்றி செயல்படுத்தப்படும் புதிய திட்டங்களால் ஏற்படும் தவறுகளுக்கு ஊழியா்களைப் பொறுப்பாக்குவதைக் கைவிட வேண்டும். போதிய கால அவகாசமின்றி அவசரப் பணிகளை மேற்கொள்ள வற்புறுத்துவதையும், பணிகளை அடிக்கடி மாற்றுவதன் மூலம் ஊழியா்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தத்தையும் கைவிட வேண்டும்.
என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பப்பட்டன.
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