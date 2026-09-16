முதல்வா் குறித்து அவதூறு பேச்சு: ஆ. ராசாஉள்பட 3 போ் மீது கடலூரில் வழக்கு
முதல்வா் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக ஆ.ராசாஉள்பட 3 போ் மீது கடலூரில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி...
ஆ. ராசா | விஜய் - கோப்புப் படம்
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், எம்.பி.யுமான ஆ.ராசா, முன்னாள் அமைச்சா் சேகா்பாபு, ரிஷிவந்தியம் தொகுதி எம்எல்ஏ வசந்தம் காா்த்திகேயன் ஆகிய 3 போ் மீது கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 3 காவல் நிலையங்களில் வழக்குப் பதிவு செய்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கடலூா் வடக்கு மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக நிா்வாகிகள் சாா்பில், திருப்பாதிரிப்புலியூா், தேவனாம்பட்டினம், கடலூா் முதுநகா் ஆகிய காவல் நிலையங்களில் திங்கள்கிழமை புகாா் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.
அந்த மனுக்களில், ஆ.ராசா எம்.பி., முன்னாள் அமைச்சா் சேகா்பாபு, ரிஷிவந்தியம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வசந்தம் காா்த்திகேயன் ஆகியோா் தமிழக முதல்வா் குறித்து அவதூறாகவும், பொதுமக்கள் மத்தியில் அவமதிக்கும் வகையிலும் பேசியதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
மேலும், அவா்களின் பேச்சுக்கள் தொடா்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி, சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் புகாரில் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்தப் புகாா்களின் அடிப்படையில், திருப்பாதிரிப்புலியூா், தேவனாம்பட்டினம், கடலூா் முதுநகா் காவல் நிலையங்களில் போலீஸாா் ஆ.ராசா எம்.பி. உள்பட 3 போ் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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