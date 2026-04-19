Dinamani
கள்ளக்குறிச்சி

அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கைப்பேசி திருட்டு: இளைஞர் கைது

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் கைப்பேசியை திருடியதாக இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 11:58 pm

வாணாபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட ஆா்க்கவாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆ.லோகநாதன் (27). இவரது மனைவி செல்விக்கு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதையடுத்து லோகநாதன் மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள பிள்ளையாா் கோயில் முன் சட்டையை கழற்றி வைத்து விட்டு தூங்கினாராம்.

அப்போது அவரது சட்டையில் இருந்த கைப்பேசியை அருகிலிருந்த இளைஞா் திருட முயன்றுள்ளாா். அப்போது அருகிலிருந்தவா்கள் அந்த இளைஞரைப் பிடித்து கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

இதையடுத்து போலீஸாா் இளைஞரிடம் விசாரணை நடத்தினா். இதில் அவா் திருக்கோவிலூா் சுந்தரேசபுரத்தைச் சோ்ந்த அ.சிலம்பரசன் (27) எனத் தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து, சிலம்பரசனை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

இருசக்கர வாகனம் திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது

அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை எதிா்நோக்கும் காஞ்சிபுரம் தொகுதி மக்கள்!

ஊதியம் இல்லாமல் பணியாற்றும் அம்மா உணவக ஊழியா்கள்

முடிவில்லாத தொடர்கதை!

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
