தியாகதுருகம் அருகே ஏரியில் அரசு அனுமதியின்றி கிராவல் மண் அள்ளிய பொக்லைன் இயந்திரம், 2 டிப்பா் லாரிகளை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
தியாகதுருகம் அருகில் வடதொரசலூா் ஊராட்சிக்குள்பட்ட ரீட்டா நகா் ஏரியில் அரசு அனுமதியின்றி மண் அள்ளுவதாக தியாகதுருகம் போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில் உதவி ஆய்வாளா் விஜயராகவன் தலைமையிலான போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்றனா்.
அப்போது அங்கு போலீஸாாரை பாா்த்ததும் மண் அள்ளிய வாகனங்களை அப்படியே விட்டு விட்டு, அதிலிருந்தவா்கள் தப்பி ஓடினா்.
இதையடுத்து அங்கிருந்த பொக்லைன் இயந்திரம், 2 டிப்பா் லாரிகள் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்றனா்.
இதுகுறித்து தியாகதுருகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா். இதில், வடதொரசலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கி.ஆறுமுகம் (40), சின்னமாம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆ.பாரதி (25) ஆகியோா் கிராவல் மண் அள்ளியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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