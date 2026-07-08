கள்ளக்குறிச்சியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை வீடு மற்றும் உணவகத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்ததாக தம்பதியை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 106 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா்கள் பிரீத்தி, குமரேசன் மற்றும் போலீஸாா் கள்ளக்குறிச்சி அண்ணாநகா் முதல் தெருவில் உள்ள உணவகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து, சோதனை மேற்கொண்டனா்.
இதில் சி.பிரபாகரன்(58) என்பவரது உணவகம் மற்றும் வீட்டில் புகையிலைப் பொருள்கள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து, பிரபாகரன் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி (50) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்த 106 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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