நாளைய மின்தடை - கள்ளக்குறிச்சி

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நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
பகுதிகள்:
கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்போ், சா்க்கரை ஆலை, கா்ணாபுரம், எம்.ஆா்.என். நகா், நீலமங்கலம், மட்டிகைக்குறிச்சி, சோமண்டாா்குடி, நந்தமேடு, பொன்பரப்பட்டு, க.அலம்பலம், மோகூா், கச்சிராயபாளையம், அக்கராயபாளையம், நல்லாத்தூா்.
செஞ்சி
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
பகுதிகள்:
செஞ்சி நகரம் மற்றும் செஞ்சியை சுற்றியுள்ள கிராமங்களான நாட்டாா்மங்கலம், சோ்விளாகம், களையூா், ஈச்சூா், மேல்களவாய், அவியூா், மேல்ஒலக்கூா், தொண்டூா், அகலூா், சேதுவராயநல்லூா், பென்னகா், கள்ளப்புலியூா், சத்தியமங்கலம், சோ.குப்பம், வீரமாநல்லூா், தென்பாலை, செம்மேடு, ஆலம்பூண்டி, பெரியமூா்.