Dinamani
சட்டப்பேரவையில் இன்று இரங்கல் தீர்மானம்!27 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக பேரவையில் இன்று தீா்மானம்: முதல்வா் விஜய் முன்மொழிகிறாா்அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை!அஞ்சல் துறை லோக் அதாலத்: ஜூன் 30-க்குள் மனுக்களை அனுப்பலாம்ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிநாடு முழுவதும் மேலும் 3 கோடி குடும்ப அட்டைகள் வழங்க வாய்ப்பு - மத்திய அமைச்சா் தகவல்பிஎம் கிசான் திட்டத்தின்கீழ் 9.44 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நாளை பணம் டெபாசிட் - பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைக்கிறாா்பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
கள்ளக்குறிச்சி

நாளைய மின்தடை - கள்ளக்குறிச்சி

News image

மின்தடை

Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை

பகுதிகள்:

கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்போ், சா்க்கரை ஆலை, கா்ணாபுரம், எம்.ஆா்.என். நகா், நீலமங்கலம், மட்டிகைக்குறிச்சி, சோமண்டாா்குடி, நந்தமேடு, பொன்பரப்பட்டு, க.அலம்பலம், மோகூா், கச்சிராயபாளையம், அக்கராயபாளையம், நல்லாத்தூா்.

செஞ்சி

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை

பகுதிகள்:

செஞ்சி நகரம் மற்றும் செஞ்சியை சுற்றியுள்ள கிராமங்களான நாட்டாா்மங்கலம், சோ்விளாகம், களையூா், ஈச்சூா், மேல்களவாய், அவியூா், மேல்ஒலக்கூா், தொண்டூா், அகலூா், சேதுவராயநல்லூா், பென்னகா், கள்ளப்புலியூா், சத்தியமங்கலம், சோ.குப்பம், வீரமாநல்லூா், தென்பாலை, செம்மேடு, ஆலம்பூண்டி, பெரியமூா்.

தொடர்புடையது

நாளைய மின் தடை! - வடக்குத்து

நாளைய மின் தடை! - வடக்குத்து

நாளைய மின் தடை: செம்மண்டலம் (கடலூா்)

நாளைய மின் தடை: செம்மண்டலம் (கடலூா்)

நாளைய மின்தடை: தியாகதுருகம்

நாளைய மின்தடை: தியாகதுருகம்

நாளைய மின்தடை: கள்ளக்குறிச்சி!

நாளைய மின்தடை: கள்ளக்குறிச்சி!

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech