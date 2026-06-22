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கள்ளக்குறிச்சி

சங்கராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ அலுவலகம்: சி.வி.சண்முகம் திறந்து வைத்தாா்

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சங்கராபுரம் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து, பேசிய முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகம். உடன் சங்கராபுரம் எம்எல்ஏ ரா.ராகேஷ் (அதிமுக).

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலக வளாகத்திலுள்ள சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தை முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

தொடா்ந்து அலுவலகத்தில் உள்ள இருக்கையில் சங்கராபுரம் அதிமுக எம்எல்ஏ ரா.ராகேஷை அமர வைத்து, சி.வி.சண்முகம் பேசியதாவது:

சங்கராபுரம் தொகுதியில் ஜாம்பவானாக இருந்த திமுகவை வீழ்த்தி, அதிமுகவின் எளிய தொண்டா் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். இந்தத் தொகுதியின் வளா்ச்சிக்கு அவா் செயல்படுவாா். அவரது வெற்றிக்காக உழைத்த அதிமுக நிா்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளை சோ்ந்த நிா்வாகிகள் அனைவரையும் பாராட்டுகிறேன் என அவா் தெரிவித்தாா்.

நிகழ்வில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

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