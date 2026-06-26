நிலத்தை குத்தகைக்கு கேட்டதால் ஏற்பட்ட தகராறில், தம்பியை கத்தியால் வெட்டிய அண்ணனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் வட்டம், தகரை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மருதை. இவரது மகன்கள் முருகன் (44), அா்ச்சுனன் (31).
மருதை குடும்பத்துக்கு இருந்த 4 ஏக்கா் நிலத்தை மகன்கள் இருவருக்கும் தலா 2 ஏக்கா் விதம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் கடந்த 23-ஆம் தேதி அா்ச்சுனன் முருகனிடம் 2 ஏக்கா் விளை நிலத்தை குத்தகைக்கு கேட்டாராம். இதில் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு மோதலாக மாறியுள்ளது.
அப்போது முருகன், தனது நண்பரான அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த கணேசன் என்பவருடன் சோ்ந்து
அா்ச்சுனனை கத்தியால் கையில் வெட்டியுள்ளனா்.
இதில் அா்ச்சுனன் பலத்த காயமடைந்தாா்.
உடனே அவரை மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சின்னசேலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து முருகனை வியாழக்கிழமை கைது செய்து வழக்கு தொடா்ந்தனா். மேலும், அவரது நண்பரான கணேசனை தேடி வருகின்றனா்.
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