மருத்துவக் கல்லூரியில் விழிப்புணா்வு பேரணி

உலக வெண்புள்ளி தினத்தையொட்டி, கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தோல் நோய் துறை சாா்பில் புறநோயாளிகள் பிரிவு வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் பேரணிக்கு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் பவானி தலைமை வகித்தாா். பேரணியானது மருத்துவக் கல்லூரியை சென்றடைந்தது.
இதில் பங்கேற்ற மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் பச்சையப்பன், துணை மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் பழமலை, நிலைய மருத்துவ அலுவலா் பொற்செல்வி, துணை முதல்வா் ஷமீம் ஆகியோா் வெண்புள்ளி குறித்துப் பேசினா்.
பேரணியில் மருத்துவ மாணவா்கள், செவிலியா்கள், பல்வேறு துறைகளின் பேராசிரியா்கள், இணைப் பேராசிரியா்கள், உதவிப் பேராசிரியா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
நிகழ்விற்கான ஏற்பாட்டினை தோல் சிகிச்சைப் பிரிவு துறைத் தலைவா் சுபா, மருத்துவா்கள் ஜெயஸ்ரீ, அமுதா ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
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