Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சி ஸ்ரீ தில்லை கோவிந்தராஜ பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம்

கள்ளக்குறிச்சி ஸ்ரீ தில்லை கோவிந்தராஜ பெருமாள் கோயில் பிரம்மோத்ஸவத்தையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டம்.

News image

கள்ளக்குறிச்சி ஸ்ரீ தில்லை கோவிந்தராஜ பெருமாள் கோயில் பிரம்மோத்ஸவத்தையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தேரோட்டம்.

Updated On :1 மே 2026, 8:03 pm

Syndication

கள்ளக்குறிச்சி ஸ்ரீ பூமி நீளா புண்டரீகவல்லி சமேத ஸ்ரீ தில்லை கோவிந்தராஜ பெருமாள் பிரம்மோத்ஸவத்தையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

இக் கோயில் பிரம்மோத்ஸவ திருவிழா கடந்த 22-ஆம் தேதி தொடங்கியது. 23-ஆம் தேதி இரவு ஹம்ஸ வாகனம், 24-ஆம் தேதி இரவு சிம்ம வாகனம், 25-ஆம் தேதி ஹனுமந்த வாகனம், 26-ஆம் தேதி சேஷ வாகனம், 27-ஆம் தேதி கருடசேவை, 28-ஆம் தேதி யானை வாகனம், 29-ஆம் தேதி திருக்கல்யாண உத்ஸவம் மற்றும் புஷ்ப பல்லாக்கு, 30-ஆம் தேதி குதிரை வாகனத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா வரும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக வெள்ளிக்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெற்றது. கள்ளக்குறிச்சி நகா்மன்றத் தலைவா் இரா.சுப்ராயலு தேரை வடம் பிடித்து, தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா். பக்தா்கள் தேங்காய் பழம் உடைத்து பூஜை செய்தனா்.

தோ் மந்தைவெளி சாலை, காந்தி சாலை, நான்குமுனை சந்திப்பு, சேலம் நெடுஞ்சாலை, கவரை சாலை வழியாக மீண்டும் மந்தைவெளி திடலை வந்தடைந்தது. இதில் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பக்தா்களுக்கு பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் நீா்மோா் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

சனிக்கிழமை தீா்த்தவாரியும், ஞாயிற்றுக்கிழமை சப்தாவரணமும், திங்கள்கிழமை விடையாற்றி வைபவமும் நடைபெறுகிறது.

தொடர்புடையது

பண்ருட்டி வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம்

பண்ருட்டி வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம்!

ஈச்சங்காடு ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்ம பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம்

பாதகோட்டா ஸ்ரீ சீதாராம ஆஞ்சனேய சுவாமி கோயில் தேரோட்டம்

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026