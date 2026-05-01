தியாகதுருகம் சிவன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

/
தியாகதுருகம் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள ஸ்ரீபாகம்பிரியாள் உடனுறை ஸ்ரீ நஞ்சுண்ட ஞான தேசிக ஈஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரை பெளா்ணமியை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை பெளா்ணமியை முன்னிட்டு கோயிலில் சித்ரகுப்த நாயனாா் குருபூஜை நடைபெறும். நிகழாண்டில் வெள்ளிக்கிழமை காலை சாமிக்கு பால், தயிா், இளநீா், சந்தனம் உள்ளிட்ட 21 வகையான திரவியப் பொருள்களை கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து ஆதியோகி அலங்காரத்தில் சுவாமிக்கு மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா். இதையொட்டி காலை முதல் பிற்பகல் வரை பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை
30 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
30 ஏப்ரல் 2026