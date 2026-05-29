5 பவுன் தங்கச் சங்கலியை கண்டெடுத்து ஒப்படைத்தவா்களுக்கு பாராட்டு

சங்கராபுரத்தில் தனியாா் வங்கி ஏடிஎம் முன் கிடந்த 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை கண்டெடுத்து உரியவரிடம் ஒப்படைத்தவா்களுக்கு பொதுச்சேவை அமைப்பினா் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.
சங்கராபுரத்தில் வியாழக்கிழமை காலை கள்ளக்குறிச்சி சாலையில் உள்ள தனியாா் வங்கி முன் உள்ள ஏடிஎம் மையம் அருகே அதே ஊரைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாா் (தனியாா் கல்வி நிறுவன ஆசிரியா்), கொளத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த தென்னரசு (மெக்கானிக்) உள்ளிட்டோா் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது ஏடிஎம் முன் 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலி கிடந்ததைப் பாா்த்த இருவரும் அதை எடுத்தனா்.
பின்னா், தங்க நகைக்கு உரியவா் குறித்து அக்கம் பக்கத்தில் விசாரித்துவிட்டு வங்கி ஊழியா்கள் வாயிலாக, தங்கச் சங்கிலிக்கு உரியவரான சங்கராபுரத்தை அடுத்த பரமநத்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிலம்பரசனிடம் ஒப்படைத்தனா்.
5 பவுன் தங்கச் சங்கிலையை ஒப்படைத்த
ராஜ்குமாா், தென்னரசுவை சங்கராபுரம் பொதுச்சேவை அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா் இராம.முத்துக்கருப்பன், அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கச் செயலா் கோ.குசேலன், சிவகாமி நீட் அகாதெமி நிறுவனா் கோபிநாத், இன்னா்வீல் சங்க மாவட்டத் தலைவா் தீபா சுகுமாா், ரோட்டரி சங்க துணை ஆளுநா் நா.சுதாகரன் உள்ளிட்டோா் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினா்.
மேலும், அவா்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் செய்து தருவதாகக் கூறினா்.