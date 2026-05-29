Dinamani
சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
கள்ளக்குறிச்சி

5 பவுன் தங்கச் சங்கலியை கண்டெடுத்து ஒப்படைத்தவா்களுக்கு பாராட்டு

5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை எடுத்து உரியரிடம் ஒப்படைத்தவா்களை பாராட்டிய பொதுச்சேவை அமைப்பினா்.

News image
Updated On :29 மே 2026, 3:03 am IST

Syndication

சங்கராபுரத்தில் தனியாா் வங்கி ஏடிஎம் முன் கிடந்த 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை கண்டெடுத்து உரியவரிடம் ஒப்படைத்தவா்களுக்கு பொதுச்சேவை அமைப்பினா் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

சங்கராபுரத்தில் வியாழக்கிழமை காலை கள்ளக்குறிச்சி சாலையில் உள்ள தனியாா் வங்கி முன் உள்ள ஏடிஎம் மையம் அருகே அதே ஊரைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாா் (தனியாா் கல்வி நிறுவன ஆசிரியா்), கொளத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த தென்னரசு (மெக்கானிக்) உள்ளிட்டோா் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது ஏடிஎம் முன் 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலி கிடந்ததைப் பாா்த்த இருவரும் அதை எடுத்தனா்.

பின்னா், தங்க நகைக்கு உரியவா் குறித்து அக்கம் பக்கத்தில் விசாரித்துவிட்டு வங்கி ஊழியா்கள் வாயிலாக, தங்கச் சங்கிலிக்கு உரியவரான சங்கராபுரத்தை அடுத்த பரமநத்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிலம்பரசனிடம் ஒப்படைத்தனா்.

5 பவுன் தங்கச் சங்கிலையை ஒப்படைத்த

ராஜ்குமாா், தென்னரசுவை சங்கராபுரம் பொதுச்சேவை அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா் இராம.முத்துக்கருப்பன், அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கச் செயலா் கோ.குசேலன், சிவகாமி நீட் அகாதெமி நிறுவனா் கோபிநாத், இன்னா்வீல் சங்க மாவட்டத் தலைவா் தீபா சுகுமாா், ரோட்டரி சங்க துணை ஆளுநா் நா.சுதாகரன் உள்ளிட்டோா் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினா்.

மேலும், அவா்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் செய்து தருவதாகக் கூறினா்.

தொடர்புடையது

மூதாட்டியை ஏமாற்றி 10 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு

மூதாட்டியை ஏமாற்றி 10 பவுன் சங்கிலி பறிப்பு

வீடு புகுந்து 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலி கொள்ளை: இளைஞா் கைது

வீடு புகுந்து 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலி கொள்ளை: இளைஞா் கைது

கருப்பூா் அருகே வங்கி ஏடிஎம்-ஐ உடைத்து திருட்டு முயற்சி: போலீஸாா் விசாரணை

கருப்பூா் அருகே வங்கி ஏடிஎம்-ஐ உடைத்து திருட்டு முயற்சி: போலீஸாா் விசாரணை

திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த பெண் கைது

திருவிழாவில் மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த பெண் கைது

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK