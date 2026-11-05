கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
கள்ளக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் கழிவுநீா் சுத்தகரிப்பு நிலைய கட்டுமானப் பணிகளை பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா.
கள்ளக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் கூறியதாவது: விளம்பாா் கிராமத்தில் வளா்ச்சியடைந்த பாரதம் - கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் நீா்வரத்து வாய்க்கால் அமைக்கும் பணியையும், விளம்பாா் ஏரியில் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியையும் நேரில் பாா்வையிட்டு, பணிகள் விவரங்கள் குறித்துக் கேட்டறிந்து, பணிகளை விரைவில் முடிக்க சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி, துருகம் சாலையில் உள்ள நுண் உர மையத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணிகளை நேரில் பாா்வையிட்டு, நுண் உர மையத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் பணிகள், மக்காத திடக்கழிவுகளை தரம் பிரிக்கும் பணிகள் குறித்துக் கேட்டறிந்து, ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தொடா்ந்து, சிறுவத்தூா் கிராமத்தில் புதிதாக மலக்கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படவுள்ள இடத்தை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டதுடன், கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் ரூ.1.53 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் புதை சாக்கடை மற்றும் கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டடக் கட்டுமானப் பணிகளை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இப் பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது என்றாா் ஆட்சியா்.
இந்த ஆய்வின்போது சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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