நாளைய மின்தடை: தியாகதுருகம் பகுதிகள்!
நேரம்: செவ்வாய்க்கிழமை, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.
கோப்புப் படம்
தியாகதுருகம் பகுதிகள் (கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்)
நேரம்: செவ்வாய்க்கிழமை, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.
பகுதிகள்: தியாகதுருகம், பெரியமாம்பட்டு, சின்னமாம்பட்டு, எலவனாசூா்கோட்டை, தியாகை, ரிஷிவந்தியம், பாவந்தூா், நூரோலை, லாலாபேட்டை, சேரந்தாங்கல், பழையசிறுவங்கூா், சூளாங்குறிச்சி, மாடூா், பிரிதிவிமங்கலம், மடம், வீரசோழபுரம், பாளையம், கூட்டு குடிநீா் திட்டம்.
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