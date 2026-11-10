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நாளைய மின் நிறுத்தம்: ராணிப்பேட்டை!

நாள்: 12-11-2026, நேரம்: காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :

ராணிப்பேட்டை

நாள்: 12-11-2026, நேரம்: காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை.

மின்தடை பகுதிகள்: ராணிப்பேட்டை நகரம், ஆட்டோ நகா், வி.சி.மோட்டூா், ஜெயராம் நகா், பழைய ஆற்காடு சாலை, காந்தி நகா், மேல்புதுப்பேட்டை, அல்லிகுளம், சின்னதகரகுப்பம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.

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