நாளைய மின் நிறுத்தம்: ராணிப்பேட்டை!
நாள்: 12-11-2026, நேரம்: காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
ராணிப்பேட்டை
நாள்: 12-11-2026, நேரம்: காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: ராணிப்பேட்டை நகரம், ஆட்டோ நகா், வி.சி.மோட்டூா், ஜெயராம் நகா், பழைய ஆற்காடு சாலை, காந்தி நகா், மேல்புதுப்பேட்டை, அல்லிகுளம், சின்னதகரகுப்பம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.
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