உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவை ரூ.548 கோடி: உடனடியாக வசூலிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை!
தமிழகத்தில் ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகள் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள், தமிழ்நாடு மின்பகிா்மானக் கழகத்துக்கு ரூ.548.49 கோடி மின் கட்டண நிலுவை வைத்துள்ளன.
தமிழகத்தில் ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகள் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள், தமிழ்நாடு மின்பகிா்மானக் கழகத்துக்கு ரூ.548.49 கோடி மின் கட்டண நிலுவை வைத்துள்ளன. இந்தத் தொகையை உடனடியாக வசூலிக்கவும், தவறினால் மின் இணைப்புகளைத் துண்டிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தெருவிளக்குகள், குடிநீா் விநியோகத் திட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாரத்துக்கான கட்டணத்தை உரிய காலத்தில் செலுத்தாததால் இந்த நிலுவை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே நிதி நெருக்கடி, கடன் சுமையில் உள்ள மின்வாரியத்துக்கு இது கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மின் கட்டணத்தை யூனிட்டுக்கு ரூ.8.80 ஆக நிா்ணயித்துள்ளது. அரசு கட்டடங்களுக்கான கட்டணம் நுகா்வைப் பொருத்து யூனிட்டுக்கு ரூ.6.45 முதல் ரூ.10.45 வரை நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மாா்ச் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, 1,50,984 மின் இணைப்புகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ரூ.548.49 கோடி நிலுவை வைத்துள்ளன. மாநில அரசுத் துறைகளும் ரூ.74.609 கோடி செலுத்த வேண்டியுள்ளது. நிலுவைக் காலத்தின் அடிப்படையில், 75,198 மின் இணைப்புகளுக்கு 90 நாள்களுக்குள் செலுத்த வேண்டிய ரூ.206.46 கோடி நிலுவையில் உள்ளது. இதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பங்கு ரூ.182.83 கோடியாகவும், அரசுத் துறைகளின் பங்கு ரூ.23.63 கோடியாகவும் உள்ளது.
அதேபோல், 91 முதல் 180 நாள்கள் வரை நிலுவையில் உள்ள 56,398 மின் இணைப்புகளுக்கான தொகை ரூ.154.84 கோடியாகும். இதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ரூ.137.12 கோடியும், அரசுத் துறைகள் ரூ.17.72 கோடியும் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
எனவே, நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வசூலிக்கவும், புதிய மின் இணைப்புகளுக்கு முன்பணம் செலுத்தும் மின் மீட்டா்களைப் பொருத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
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