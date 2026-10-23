97 புதிய துணை மின் நிலையங்கள்: ஒப்பந்தம் கோரியது மின்வாரியம்
97 புதிய துணை மின் நிலையங்களை அமைப்பதற்குத் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கோரியுள்ளது.
மின்வாரியம்
தமிழகத்தில் மின் விநியோகக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், முதல்கட்டமாக 97 புதிய துணை மின் நிலையங்களை அமைப்பதற்குத் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கோரியுள்ளது.
மாநிலம் முழுவதும் நாளுக்குநாள் மின் தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், குறைந்த மின்னழுத்தப் பிரச்னை, மின்கம்பிகள் மற்றும் கேபிள்களில் ஏற்படும் பழுதுகளைக் குறைத்து, சீரான மின் விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் மின்வாரியம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மொத்தம் 600 புதிய துணை மின் நிலையங்களை அமைக்கத் மின்வாரியம் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், முதல்கட்டமாக 97 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் இதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளத்தில், மதுரை மின் பகிா்மான வட்டத்தில் மாத்தூா், பாப்பாப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 33/11 கிலோவோல்ட் துணை மின் நிலையங்களை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அக்.22-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைச் சமா்ப்பிக்க நவ.6-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னைக்கு முக்கியத்துவம்: மேலும், சென்னையின் மின் விநியோகக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், கிண்டியில் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள 400 கிலோவோல்ட் துணை மின் நிலையப் பணிகளை விரைவுபடுத்தவும், சென்னையில் கூடுதலாக 6 துணை மின் நிலையங்களை அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் மழைநீா் புகுவதால் மின்தடை ஏற்படுவதைத் தவிா்க்க, சுமாா் 15,000 பில்லா் பெட்டிகளின் உயரத்தை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான பணிகளும் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.
Summary
97 new substations: Electricity Board seeks contract
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