நாளைய மின்தடை: உதயேந்திரம்!
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
உதயேந்திரம்
நாள்: 13-10-2026 (செவ்வாய்க்கிழமை)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: உதயேந்திரம், ஜாப்ராபாத், கொல்லகுப்பம், இளையநகரம், மதனாஞ்சேரி, கச்சேரி ரோடு (வாணிடெக் லைன்) மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
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