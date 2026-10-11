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நாளைய மின்தடை: உதயேந்திரம்!

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

Published On :

உதயேந்திரம்

நாள்: 13-10-2026 (செவ்வாய்க்கிழமை)

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.

மின்தடை பகுதிகள்: உதயேந்திரம், ஜாப்ராபாத், கொல்லகுப்பம், இளையநகரம், மதனாஞ்சேரி, கச்சேரி ரோடு (வாணிடெக் லைன்) மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.

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