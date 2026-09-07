நாளைய மின்தடை: உதயேந்திரம்!
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
கோப்புப் படம்
உதயேந்திரம்.
நாள் - 08.06.2026, செவ்வாய்கிழமை
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை இடங்கள் - உதயேந்திரம், ஜாப்ராபாத், கொல்லக்குப்பம், இளையநகரம், மதனாஞ்சேரி மற்றும் கச்சேரி ரோடு (வாணிடெக் லைன்) ஆகிய சுற்றுப்புறப்பகுதிகள்.
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