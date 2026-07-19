நாளைய மின்தடை: உதயேந்திரம், ஜோலாா்பேட்டை, நாட்டறம்பள்ளி!

ஜோலாா்பேட்டை, நாட்டறம்பள்ளி, உதயேந்திரம்.
நாள்- 21.07.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: குடியானகுப்பம், ராமரெட்டியூா், பக்கிரிதக்கா, ஏலகிரி கிராமம், சக்கரகுப்பம், கோடியூா், வக்கணம்பட்டி, புதூா், ரெட்டியூா், பொன்னேரி, சின்னகம்மியம்பட்டு, ராமனூா், சின்னாகவுண்டனூா், மல்லகுண்டா, தாசிரியப்பனூா், ஜங்களாபுரம், அதிபெரமனூா். தகரகுப்பம், ஜெயந்திபுரம், ஆத்தூா்குப்பம், கத்தாரி, பச்சூா், கொத்தூா், காந்திநகா், சுண்டம்பட்டி, டோல்கேட், முத்தனப்பள்ளி, சொரக்காயல்நத்தம், வெள்ளநாயக்கனேரி, பழையபேட்டை, புதுப்பேட்டை.
உதயேந்திரம் பேரூராட்சி, ஜாப்ராபாத், கொல்லக்குப்பம், இளையநகரம், மதனாஞ்சேரி மற்றும் கச்சேரி ரோடு (வாணிடெக் லைன்) ஆகிய சுற்றுப்புறப் பகுதிகள்.
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