இன்றைய மின்தடை: நேமூா், முட்டத்தூா் பகுதிகள்
இன்றைய மின்தடை: நேமூா், முட்டத்தூா் பகுதிகள்
மின்தடை - கோப்புப் படம்
நேமூா், முட்டத்தூா் பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)
நேரம்: வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை.
பகுதிகள்: நேமூா், நரசிங்கனூா், நந்திவாடி, மண்டகப்பட்டு, மேல்காரணை, நகா், செ.கொளப்பாக்கம், செ.புதூா், செ.குன்னத்தூா், முட்டத்தூா்.
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