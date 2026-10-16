The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

ஜெஎன்யூ மாணவிகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்: காங்கிரஸ் எம்பியைக் கண்டித்து பாஜகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த காங்கிரஸ் எம்பியும், ஜவகா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியருமான அங்கோம்சா பிமோல் அகோய்ஜாமைக் கண்டித்து பாஜக சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கா் திடல் முன் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கள்ளக்குறிச்சி அம்பேத்கா் திடல் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினா்.

Updated On :

மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த காங்கிரஸ் எம்பியும், ஜவகா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியருமான அங்கோம்சா பிமோல் அகோய்ஜாமைக் கண்டித்து பாஜக சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் கள்ளக்குறிச்சி கச்சேரி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கா் திடல் முன் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் எம்.பாலசுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் மாவட்ட பொதுச் செயலா் நா.ராஜேஷ், மாவட்ட பொதுச் செயலா் கே.ஆா்.முருகன், மாவட்ட பட்டியலணித் தலைவா் பி.சிவசக்தி, கோட்டப் பொறுப்பாளா் பி.ஆா்.பாண்டியராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டத்தில் ஜெஎன்யூ பல்கலைக்கழக மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த காங்கிரஸ் எம்பியைக் கண்டித்தும், நாட்டின் ஒற்றுமையை சீா்குலைக்கும் வண்ணம் எஸ்ஐஆா் பற்றி தவறான புரிதலை மக்களிடையே பரப்பி, அதில் ஆதாயம் தேடும் காங்கிரஸைக் கண்டித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட மகளிரணித் தலைவி எஸ்.மாலினி, மாவட்ட துணைத் தலைவா் எஸ்.செந்தில்குமாா், என்.கிருஷ்ணவேணி, மாவட்டச் செயலா் இ.வெண்ணிலா, எஸ்.கோவிந்தசாமி, ஜி.முத்து, எம்.சா்தாா்சிங் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

போக்குவரத்து தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

போக்குவரத்து தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கோரிக்கை ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கோரிக்கை ஆா்ப்பாட்டம்

ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam