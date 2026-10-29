நாளைய மின்தடை: கள்ளக்குறிச்சி, சிதம்பரம்
நாளைய மின்தடை: கள்ளக்குறிச்சி, சிதம்பரம்
மின்தடை - கோப்புப் படம்
கள்ளக்குறிச்சி
நேரம்: சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
பகுதிகள்: கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்போ், சுகா்மில், கா்ணாபுரம், எம்.ஆா்.என். நகா், நீலமங்கலம், சடையம்பட்டு, மட்டிகைக்குறிச்சி, சோமண்டாா்குடி, நத்தமேடு, பொன்பரப்பட்டு, க.அலம்பலம், புதுமோகூா், கச்சிராயபாளையம், அக்கராபாளையம், நல்லாத்தூா், வன்னஞ்சூா், சிறுவங்கூா், ரோடுமாமாந்தூா், ஹாஜியா நகா், குடிகாடு.
பெத்தாசமுத்திரம் (கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்)
நேரம்: சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை
பகுதிகள்: நைனாா்பாளையம், வி.அலம்பலம், வி.கிருஷ்ணாபுரம், பாத்திமாபாளையம், கீழ்குப்பம், அனுமனந்தல், செம்பாக்குறிச்சி, கருந்தலாக்குறிச்சி, வி.மாமாந்தூா், பெத்தாசமுத்திரம், தோட்டப்பாடி, பூண்டி, தத்தாதிரிபுரம், குரால், காளசமுத்திரம், தாகம்தீா்த்தாபுரம், பாக்கம்பாடி, அ.வாசுதேவனூா், கூகையூா், வீரபயங்கரம், லட்சுமணபுரம், ஈரியூா், பெருமங்கலம், கருங்குழி, கீழ்நாரியப்பனூா், தென்சிறுவலூா்.
சிதம்பரம்: நேரம் சனிக்கிழமை, காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை.
இடங்கள்: சிதம்பரம் நகர பகுதிகள் அம்மாபேட்டை. மாரியப்பாநகா், சிவபுரி, வண்டிகேட், பள்ளிப்படை, சி.முட்லுாா், கீழ் அணுவம்பட்டு. பின்னத்தூா், வக்கராமாரி, அண்ணாமலைநகா், மணலூா்ஸ வல்லம்படுகை, தில்லைநாயகபுரம், பிச்சவாரம், கிள்ளை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
பு.முட்லூா்: பரங்கிப்பேட்டை. பு.முட்லுாா். புதுச்சத்திரம். பெரியபட்டு தீத்தாம்பாளையம் சாமியாா் பேட்டை. பூவாலை. புவனகிரி. குறியாமங்களம். சாத்தப்பாடி. கீரப்பாளையம். சிலுவைபுரம். என்னநகரம். கண்ணங்குடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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