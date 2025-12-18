புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் சிலைக்கு மரியாதை
புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வா் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாரின் பிறந்தநாள் விழா மாநில அரசு சாா்பிலும், காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பிலும் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
இதையொட்டி மறைமலையடிகள் சாலையில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு சாா்பில் பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ.ராஜவேலு, எம்.எல்ஏ.க்கள் சாய் ஜெ சரவணன் குமாா், வி. ஆறுமுகம், பாஸ்கா் என்கிற தட்சிணாமூா்த்தி, லட்சுமிகாந்தன் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
காங்கிரஸாா் சாா்பில்...
இதே போல காங்கிரஸ் சாா்பில் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி. தலைமையில் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இதில் முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி, மு. வைத்தியநாதன் எம்.எல்.ஏ. , கட்சியின் மூத்த துணைத் தலைவா் தேவதாஸ், முன்னாள் அமைச்சா் ஷாஜகான், முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பாலன் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்தனா்.