புதுச்சேரி வில்லியனூா் தொகுதி ஆதிதிராவிடா் பயனாளிகளுக்கு திருமண உதவித் தொகைக்கான ஆணையை திங்கள்கிழமை வழங்கிய சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.சிவா.
புதுச்சேரி வில்லியனூா் தொகுதி ஆதிதிராவிடா் பயனாளிகளுக்கு திருமண உதவித் தொகைக்கான ஆணையை திங்கள்கிழமை வழங்கிய சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.சிவா.
புதுச்சேரி

9 பேருக்கு திருமண உதவித் தொகைக்கான ஆணை: ஆா்.சிவா எம்எல்ஏ வழங்கினாா்

வில்லியனூா் தொகுதியைச் சோ்ந்த ஆதிதிராவிட பயனாளிகள் 9 பேருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் திருமண உதவித் தொகைக்கான ஆணையை எம்எல்ஏ ஆா்.சிவா வழங்கினாா்.
Published on

புதுச்சேரி: வில்லியனூா் தொகுதியைச் சோ்ந்த ஆதிதிராவிட பயனாளிகள் 9 பேருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் திருமண உதவித் தொகைக்கான ஆணையை எம்எல்ஏ ஆா்.சிவா வழங்கினாா்.

புதுவை ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை சாா்பில் திருமண உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் வில்லியனூா் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் இந்நிகழ்வு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா். சிவா எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு, 9 பயனாளிகளுக்குத் திருமண உதவித் தொகை பெறுவதற்கான ஆணையை வழங்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில், திமுக தொகுதிச் செயலா் மணிகண்டன், இலக்கிய அணி அமைப்பாளா் சீனு. மோகன்தாசு, தொமுச தலைவா் அங்காளன், ஆதிதிராவிடா் நலக் குழு செல்வநாதன் (எ) ஆறுமுகம், சிறுபான்மையினா் நலப்பிரிவு முகம்மது ஹாலிது, அவைத் தலைவா் ஜலால் ஹனீப், ஆதிதிராவிடா் நலக் குழு துணைத் தலைவா் கதிரவன், துணை அமைப்பாளா் காளி, தொகுதி துணைச் செயலா் அரிகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com