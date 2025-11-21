தமிழ் உரிமை இயக்கத்தினா் புதுச்சேரி பேட்டரி பேருந்து பணிமனை முன் முற்றுகை
பேட்டரி பேருந்து பணிமனை முன் வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகைப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
புதுச்சேரியில் பிஆா்டிசி மூலம் பேட்டரி பேருந்துகள் நகர பகுதியில் ஒரு மாதமாக இயக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பேருந்துகளின் பெயா்கள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே உள்ளன. தமிழில் பெயா்கள் இல்லாததைக் கண்டித்து தாவரவியல் பூங்கா எதிரே உள்ள பணிமனை முன் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழ் உரிமை இயக்கத்தினா் அறிவித்தனா்.
இதையடுத்து போலீஸாா் பணிமனை முன் இரும்புத் தடுப்புகள் அமைத்துப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். ஏற்கெனவே தமிழில் பெயா் வைக்காத வியாபார நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகைகளை இந்த இயக்கத்தினா் அடித்து உடைத்துள்ளனா்.
இதனால் ஓதியஞ்சாலை ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா், பெரியகடை ஆய்வாளா் ஜெய்சங்கா் தலைமையில் போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டிருந்தனா். போராட்டம் நடத்த தமிழ் உரிமை இயக்கத்தின் நிா்வாகிகள் பாவாணன், மங்கையா்செல்வன் உள்ளிட்டோா் தலைமையில் தாவரவியல் பூங்கா எதிரே வெள்ளிக்கிழமை திரண்டனா்.
அந்த வழியே வந்த பேட்டரி பேருந்தை மறித்து மறியலில் ஈடுபட்டனா். போலீஸாா் அவா்களை அகற்றி பேட்டரி பேருந்து செல்ல வழி ஏற்படுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து போராட்டக் குழுவினா் பணிமனையை முற்றுகையிட்டனா்.
அங்கு தமிழில் பெயா்களை வைக்க வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
போராட்டம் நடத்தியவா்களுடன் போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இதையடுத்து போலீஸாா் 25 பேரை கைது செய்தனா். பின்னா் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனா்.