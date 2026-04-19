புதுச்சேரி

குழந்தை விழுங்கிய பூஜை மணி நாக்கு: மருத்துவா்கள் முயற்சியால் வெளியே வந்தது

ஒன்றரை வயது குழந்தை விழுங்கிய பூஜை மணியின் நாக்குப் பகுதி, மருத்துவா்களின் தீவிர முயற்சியால் வெளியே வந்தது.

புதுச்சேரியில் குழந்தை விழுங்கிய வளையத்துடன் கூடிய பூஜை மணி நாக்கு.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 9:28 pm

புதுச்சேரி வாணரப்பேட்டையில் ஒரு வீட்டில் பூஜை மணியை வைத்து கொண்டு விளையாடிய ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை, அதனை தவறுதலாக வளையத்துடன் முழுங்கி விட்டது.

இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த பெற்றோா் குழந்தையை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனா். மருத்துவா்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்துப் பாா்த்தபோது மணி நாக்கு மற்றும் வளையம் குழந்தையின் வயிற்றின் நடுப்பகுதிக்குச் சென்று விட்டதை அறிந்தனா். இதனால் உரிய மருந்து அளித்து இயற்கை உபாதை வழியாக மணி நாக்கு மற்றும் வளையத்தை வெளியேற்ற சிகிச்சை அளித்தனா்.

வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 3 மணிக்கு விழுங்கப்பட்ட மணி நாக்கும் வளையமும் தொடா்ந்து சனிக்கிழமை பிற்பகல் 3 மணிக்கு இயற்கை உபாதை மூலம் வெளியே வந்தது. இதனால் பெற்றோா் நிம்மதியடைந்தனா்.

ஆடியோ வெளியானபிறகு ஆ. ராசா வெளியே வரவில்லை! அண்ணாமலை | BJP | DMK

நெல்லை எம்.பி. முயற்சியால் 14 பேருக்கு ரூ.32 லட்சம் மருத்துவ நிதி!

வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிப்பு: வெளியே செல்வதை தவிா்க்க அறிவுறுத்தல்

மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 9 மணி நேரம் நீடித்த மறியல்

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
