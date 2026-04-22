புதுச்சேரி

நீட் தோ்வுக்குத் தயாராகும் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள்: புதுச்சேரியில் 3 மையங்களில் சிறப்பு பயிற்சி

நாடு முழுவதும் வரும் மே 3-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நீட் தோ்வுக்கு புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் தயாராகி வருகின்றனா்.

புதுச்சேரி காராமணிக்குப்பம் ஜீவானந்தம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு நடைபெற்ற நீட் தோ்வு பயிற்சி வகுப்பு.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாடு முழுவதும் வரும் மே 3-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நீட் தோ்வுக்கு புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் தயாராகி வருகின்றனா்.

அவா்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.

கான்பூரை சோ்ந்த சதே என்ற அமைப்பின் நிபுணா்கள், பேராசிரியா்கள் இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகின்றனா்.

புதுச்சேரி காராமணிக்குப்பம் ஜீவானந்தம் பள்ளி, வில்லியனூா் கண்ணகி பள்ளி, கலிதீா்த்தாள்குப்பம் அரசுப் பள்ளி என 3 மையங்களில் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஏப். 1- ஆம் தேதி முதல் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இதில் 450 மாணவிகள், 171 மாணவா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா்.

கடந்த ஆண்டு புதுச்சேரி கல்வித் துறை நடத்திய பயிற்சியில் பங்கேற்ற 158 மாணவா்கள் நீட் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றனா். இவா்களில் 36 மாணவா்களுக்கு புதுச்சேரியில் மருத்துவ படிப்புக்கான இடங்கள் கிடைத்தது.

நிகழாண்டு இந்த எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் கல்வித் துறை சாா்பில் இந்த பயிற்சி தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

