Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
சென்னை

அரசுப் பள்ளிகளில் இலவச ‘நீட்’ பயிற்சி வகுப்புகள் தொடக்கம்

News image
Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசுப் பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 முடித்த மாணவா்களுக்கு இலவச நீட் பயிற்சிக்கான வகுப்புகள் தொடங்கியுள்ளன.

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தோ்வு நாடு முழுவதும் மே 3-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இத்தோ்வை 28 லட்சம் மாணவா்கள் எழுதவுள்ளனா். தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை நீட் தோ்வெழுத 1.5 லட்சம் மாணவா்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனா். குறிப்பாக, அரசுப் பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 முடித்தவா்களில் சுமாா் 12 ஆயிரம் போ் தோ்வெழுதவுள்ளனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிளஸ் 2 முடித்து நீட் தோ்வெழுத விண்ணப்பித்த அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இலவச நீட் பயிற்சி வகுப்பு தற்போது தொடங்கியுள்ளது. இதில் அனுபவம் வாய்ந்த முதுநிலை ஆசிரியா்கள் பங்கேற்று நீட் தோ்வுக்கான பாடப் பொருள்கள் சாா்ந்து பயிற்சி அளித்து வருகின்றனா். காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இந்த பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறுகிறது.

சென்னையில் அசோக் நகா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களில் நடைபெறும் பயிற்சி முகாம்களில் 250-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா். தோ்வுக்கு முந்தைய நாள் அதாவது, மே 2 வரை இந்தப் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறவுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

பள்ளிகள் திறப்பு: மாணவா்களின் கற்றல் இடைவெளியை மதிப்பிட ஆசிரியா்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

கலைபொருள்கள் பயிற்சி முடித்த பெண்களுக்கு சான்றிதழ்

அரசுப் பள்ளிகளில் இதுவரை 44,396 மாணவா்கள் சோ்க்கை

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு கைவினைப் பொருள்கள் தயாரித்தல் பயிற்சி

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
