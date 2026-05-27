தமிழக பள்ளிகளில் வாசிப்பு மேம்படுத்தப்படுமா? என பெற்றோா்கள் மிகுந்த எதிா்ப்பாா்ப்பில் உள்ளனா்.
சமீப காலமாக மாணவா்களிடையே புத்தக வாசிப்பு திறன் குறைந்து வருவது புள்ளி விவரங்களின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. பள்ளிகளில் எட்டாம் வகுப்பு வரை அனைவரும் தோ்ச்சி என்பதால் வாசிப்புத் திறன், தெளிவான கையெழுத்து உள்ளிட்ட அடிப்படை காரணிகள் உறுதி செய்யப்படாமல் மாணவா்கள் தோ்ச்சி பெற்று ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை வந்து விடுகின்றனா். பத்தாம் வகுப்பில் குறைந்த பட்ச தோ்ச்சி மதிப்பெண் பெற்று மேல்நிலை வகுப்புக்கு வந்து விடுகின்றனா். வாசிப்புத்
திறனின்றி மேல்நிலை வகுப்புக்கு வரும் மாணவா்களுக்கு பாடங்கள் மலைப்பாக தோன்றுகிறது. இதனால் தொடா்ந்து படிக்காமல் சில மாணவா்கள் பட்டப்படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திவிடுகின்றனா்.
இந்த அவல நிலையில் இருந்து மாணவா்களை மீட்டெடுக்க தொடக்கப் பள்ளிகளில் மாணவா்களுக்கு வாசிப்புப் பயிற்சி அளிக்க பள்ளிக்கல்வித் துறை முன்வர வேண்டும் என்று வாசிப்பு மேம்பாட்டு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் வி. முத்துக்குமரன் கூறியுள்ளாா். இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது:
கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், ஜூன் மாதம் முழுவதும் முற்பகலில் கற்பித்தல் பணியும், பிற்பகல் முழுவதும் வாசிப்புப் பயிற்சி மட்டுமே அளிக்க வேண்டும். ஆசிரியா்கள் இதனை மேற்பாா்வையிட்டு செம்மைப்படுத்த வேண்டும். பள்ளி நூலகத்தில் உள்ள நீதி நூல்களை சுழற்சி
முறையில் மாணவா்கள் வீட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்பி வாசித்து மாணவா்களின் கருத்துக்களை வீட்டுப்பாடமாக எழுதி வர சொல்லுதல் வேண்டும்.
ஜூலை மாதத்தில் மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகள் தலைமையிலான குழுவினா் ஆய்வு மேற்கொண்டு வாசிப்பு மேம்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா். வாசிப்புப் பயிற்சி மேம்பட்டால் மாணவா்களின் கற்கும் திறன் அதிகரிக்கும் என்றும், கைபேசியில் மூழ்கி உள்ள இளைய சமுதாயத்தை மீட்டெடுக்க இயலும் என்றும் கல்வியாளா்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனா்.