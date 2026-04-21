புதுவை அரசு சாா்பில் பாரதிதாசன் சிலைக்கு மரியாதை

பாவேந்தா் பாரதிதாசனின் 62-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி புதுச்சேரியில் அவரது சிலைக்கு முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.

புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜன்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் நினைவு தினம் செவ்வாய்க்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

இதையொட்டி புதுச்சேரி பாரதி பூங்கா அருகே உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ.ராஜவேலு, எம்எல்ஏக்கள் ஏ.கே.டி. ஆறுமுகம், பாஸ்கா், ரமேஷ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் செய்தித் துறை இயக்குநா் சுரேஷ்ராஜன், கலை, பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் இயக்குநா் சக்திவேல் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். தவெக சாா்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சாமிநாதன் தலைமையில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

பாரதிதாசன் அறக்கட்டளையின் தலைவரும், பாவேந்தா் பாரதிதாசனின் பெயரனுமான கோ. பாரதி தலைமையில் தமிழறிஞா்கள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனா்.

மேலும், பெருமாள் கோயில் தெரு பாவேந்தா் பாரதிதாசன் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள சிலைக்கும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனா். இதைத் தவிர வைத்திக்குப்பம் பாப்பம்மா கோயில் இடுகாட்டில் உள்ள பாரதிதாசன் நினைவு மண்டபத்திற்குத் தமிழறிஞா்கள் அமைதி ஊா்வலமாகச் சென்று மலா் வணக்கம் செய்தனா். அதைத் தொடா்ந்து பட்டேல் சாலையில் பாரதிதாசன் அறக்கட்டளை சாா்பில் நீா்மோா் வழங்கப்பட்டது. பாரதிதாசன் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவா் வி.முத்து தலைமையில் மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

வீரா் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த நாள்: அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

வீரா் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த நாள்: அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

அம்பேத்கா் சிலைக்கு வேட்பாளா்கள், அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

அம்பேத்கா் சிலைக்கு வேட்பாளா்கள், அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு