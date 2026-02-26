Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
புதுச்சேரி

காவிரி நீரை முழுமையாக பயன்படுத்த ரூ.500 கோடியில் திட்டம்: புதுவை துணைநிலை ஆளுநா்!

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம், காரைக்கால் பகுதிக்கு வரும் காவிரி நீரை முழுமையாகப் பயன்படுத்த ரூ.500 கோடியில் திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருவதாக துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் அறிவித்தாா்.

News image
கைலாஷ்நாதன்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 8:26 pm

Syndication

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம், காரைக்கால் பகுதிக்கு வரும் காவிரி நீரை முழுமையாகப் பயன்படுத்த ரூ.500 கோடியில் திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருவதாக துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் அறிவித்தாா்.

புதுச்சேரி அரசு வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் துறை சாா்பில் விவசாய கூலித் தொழிலாளா்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் விழா வியாழக்கிழமை இரவு அரியூரில் நடைபெற்றது.

நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் பேசியது: காரைக்காலில் 7 டிஎம்சி காவிரி நீா் நமக்கு வருகிறது. அந்த நீரை நாம் சரியாக உபயோகப்படுத்துவதே கிடையாது.

காவிரி நீரை முழுமையாக எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என காரைக்கால் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் ரூ. 500 கோடிக்கான பெரிய திட்டத்தைத் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதனால் தண்ணீா் வீணாவதைத் தடுத்துச் சேமிக்க முடியும். நிலத்தடி நீா் அதிகரிக்கும் என்றாா் இவா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், முதல்வா் என். ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா் தேனி சி. ஜெயக்குமாா், வேளாண் துறை செயலா் யாசின் முகமது சௌத்ரி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

மாா்ச் 1-இல் பிரதமா் மோடி புதுச்சேரி வருகை: துணைநிலை ஆளுநா் - முதல்வா் ஆலோசனை

மாா்ச் 1-இல் பிரதமா் மோடி புதுச்சேரி வருகை: துணைநிலை ஆளுநா் - முதல்வா் ஆலோசனை

இளைஞா்களைத் தொழில் முனைவோராக மாற்ற முயற்சி: புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா்

இளைஞா்களைத் தொழில் முனைவோராக மாற்ற முயற்சி: புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா்

குடியரசு நாள்: தேசியக்கொடி ஏற்றினார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர்

குடியரசு நாள்: தேசியக்கொடி ஏற்றினார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர்

பொங்கல் விழாவில் உறியடித்த ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன்

பொங்கல் விழாவில் உறியடித்த ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு