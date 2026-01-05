மாநில அதிமுக செயலா் ஆ. அன்பழகன்
மாநில அதிமுக செயலா் ஆ. அன்பழகன்
புதுச்சேரி

புதுச்சேரி பாஜக கூட்டணியில் அதிமுகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?

Published on

புதுச்சேரி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்பது குறித்து கட்சித் தலைமை முடிவு செய்யும் என மாநில அதிமுக செயலா் ஆ. அன்பழகன் கூறினாா்.

இது குறித்து புதுச்சேரியில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியது:

புதுச்சேரி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுகவுக்கு எத்தனை இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் என்பதை பாஜக தலைமையும், எங்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியும் மட்டும்தான் முடிவெடுப்பாா்கள். மற்றவா்கள் கூறுவது தேவையற்ற ஒன்று. அவா்களைப் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்பு நிதி உதவியாக ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூ. 5,000 வழங்க வேண்டும். இதை முதல்வா் ரங்கசாமி செயல்படுத்துவாா் என நம்புகிறோம் என்றாா் அன்பழகன்.

X
Dinamani
www.dinamani.com