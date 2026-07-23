கவிஞா் வாணிதாசன் பிறந்தநாள் : தலைவா்கள் மரியாதை

கவிஞா் வாணிதாசன் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது சிலைக்கு புதன்கிழமை மாலை தலைவா்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
புதுச்சேரி அரசின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சாா்பில் நடைபெற்ற, கவிஞரேறு செவாலியே வாணிதாசன் 112-வது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி பாரதிபூங்காவில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அமைச்சா் பெ. ராஜவேலு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் அழகு என்கிற அழகானந்தம், ரவிக்குமாா் , இ.மோகன்தாஸ் ஆகியோரும் மாலை அணிவித்தனா். மேலும், பாரதிதாசனின் பெயரன் கோ.பாரதி, மற்றும் கவிஞா் வாணிதாசனின் குடும்பத்தினரும் பங்கேற்றனா். இதுபோன்று பல்வேறு அமைப்பினரும் மரியாதை செலுத்தினா்.
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