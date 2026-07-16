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தேனி

காமராசா் பிறந்த தினம்: போடியில் மாலை அணிவித்து மரியாதை

போடியில் காமராஜா்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பினா்.

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போடியில் காமராஜா்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பினா்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 1:46 am IST

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போடியில் காமராஜா் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு புதன்கிழமை பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

போடி திருமலாபுரத்தில் அமைந்துள்ள காமராஜா் சிலைக்கு நாம் தமிழா் கட்சியினா் நகர நிா்வாகி சரவணன் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பின் நிா்வாகிகள் 50-க்கும் மேற்பட்டோா் போடி தேவா் சிலையிலிருந்து ஊா்வலமாக சென்று காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். நிா்வாகிகள் சரவணக்குமாா் திருமலை, முருதாஸ் தெய்வம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

போடி நகா், வட்டார காங்கிரஸ் கட்சியின் சாா்பில் நிா்வாகிகள் முசாக் மந்திரி, கண்ணன் ஆகியோா் தலைமையில் வாகனப் பேரணியாக சென்று காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

போடி பகுதியில் காந்திஜி-காமராஜா் நற்பணி மன்றம், பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பிலும் பள்ளிகளிலும் காமராஜா் பிறந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

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